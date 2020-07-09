  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa'da kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:41:22 -
Şanlıurfa'da kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kayıp olan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.

Alınan bilgiye göre, 2 gün önce Üçdirek Mahallesi'nde inek otlatmak için evden çıkan Fatma Yıldız'ın (15) eve dönmemesi üzerine ailesi kendi imkanlarıyla bölgede arama yaptı.

Yıldız'ın bulunmaması üzerine durumun bildirildiği jandarma ekipleri karadan, su altı polis ekipleri ise bölgeden geçen sulama kanalında arama çalışmaları başlattı.

Çalışmalar sonucunda Yıldız'ın cesedi kaybolduğu düşünülen noktanın 25 kilometre uzağındaki sulama kanalının depolama bölümünde bulundu.

Yıldız'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı