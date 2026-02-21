Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında büyük kavga!

Şanlıurfa’da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan bir uzman çavuş ile birlikte 7 kişi yaralandı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Yardımcı Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir uzman çavuş ile 7 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.