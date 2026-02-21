  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nestle ve Danone bebek mamalarından 'zehir' çıktı! Bakan Tekin yeni modeli duyurdu: Artık tam tersi olacak! FETÖ, Epstein ve CHP hattında kirli ittifak: Prens Andrew'dan İmamoğlu’na uzanan ihanet sarmalı! HÜDA PAR'dan müthiş teklif! 'Kadınlara özel, tamamı kadın personelden oluşan hastaneler kurulmalı' Çeşme talan ediliyor! CHP’de Liyakat Değil, ‘Torpil’ ve ‘Rant’ Düzeni! CHP rüşvetçilerden, tacizcilerden, tecavüzcülerden arınmalı! Skandallar zinciri mahkemeye taşındı İran tarafı çok sinirlenecek: Avrupa Birliği'nde flaş Devrim Muhafızları kararı Aile düşmanı sekülerizmin en büyük silahı Türk dizilerine, bölüm başı 100 bin dolar devlet desteği! Malatya'da korkutan deprem Atina'da "Türkiye" Paniği: Kuşatma Kuzey Afrika'dan Geliyor!
Yerel Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında büyük kavga!
Yerel

Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında büyük kavga!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında büyük kavga!

Şanlıurfa’da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan bir uzman çavuş ile birlikte 7 kişi yaralandı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa’da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan bir uzman çavuş ile birlikte 7 kişi yaralandı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Yardımcı Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir uzman çavuş ile 7 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adliye koridorlarında sosyal medya depremi! Savcıların kavgası yargıya takıldı
Adliye koridorlarında sosyal medya depremi! Savcıların kavgası yargıya takıldı

Gündem

Adliye koridorlarında sosyal medya depremi! Savcıların kavgası yargıya takıldı

Önce kaza yaptılar sonra küfürlü kavga
Önce kaza yaptılar sonra küfürlü kavga

Aktüel

Önce kaza yaptılar sonra küfürlü kavga

Arazi Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü, 2 Kardeşe Ağır Ceza
Arazi Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü, 2 Kardeşe Ağır Ceza

Aktüel

Arazi Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü, 2 Kardeşe Ağır Ceza

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23