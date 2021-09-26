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Gündem Şanlıurfa'da flaş operasyon! 8 bin sikke ve dini kitap bulundu
Gündem

Şanlıurfa'da flaş operasyon! 8 bin sikke ve dini kitap bulundu

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda çeşitli dönemlere ait 8 bin sikke ve dini kitap bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 10:55:00 -
Şanlıurfa'da flaş operasyon! 8 bin sikke ve dini kitap bulundu

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin sikke ve dini kitap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında merkez Haliliye ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin sikke ve Hazreti İsa'nın melekler tarafından göğe yükselişinin anlatıldığı dini kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Y, İ.Y. ve D.B, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

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