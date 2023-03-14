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Yerel Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi
Yerel

Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi

Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 23:37:00 -
Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi

Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun sağanağın bu gece ve yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Bu nedenle il genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15 Mart Çarşamba ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

 
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