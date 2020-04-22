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Aktüel

Şanlıurfa’da çekirge tehlikesi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde birçok kırsal bölge çekirgelerin istilasına uğradı.

2020-04-22 18:16:55 -
Şanlıurfa’da çekirge tehlikesi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde birçok kırsal bölge çekirgelerin istilasına uğradı.


Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yüz binlerce çekirge birçok kırsal mahalleyi istila etti. Siverek’e bağlı Güldorgun, Ortaköy, Basyamca ve Bağlık mahallelerine ait meralarda ortaya çıkan çekirgelerin henüz yetişkin hale gelmedikleri belirtildi. Mahallelerde yaşayan vatandaşlar, 4-5 yıldır çekirgelerin ortaya çıktığını ve büyüdükten sonra ekili arazilere zarar verdiklerini belirtti. Çekirgelerle mücadele etmeye çalışan mahalle sakinleri, yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmalarını istedi.


Yaklaşık bir ay yaşayabilen her çekirgenin bu kısa ömürleri boyunca doğaya toplam 200 yumurta bıraktıkları öğrenildi.

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