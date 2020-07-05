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Aktüel

Şanlıurfa'da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 23:46:37 -
Şanlıurfa'da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Fettullah Türkkan idaresindeki 01 Y 4331 buğday yüklü tır, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.

Bulunduğu yerde sıkışan sürücü Türkkan, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Türkkan, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası tırın dorsesindeki tonlarca buğdayın yola savrulması nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Buğdayların toplanması ve tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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