Şanlıurfa'da acı olay: Üzerine kaya düşen çocuk vefat etti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üzerine kaya düşen çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üzerine kaya düşen çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Bayırözü (Areş) Kırsal Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, kayalık alandan geçen 11 yaşındaki M.Y.nin üzerine kaya düştü.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan M.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)
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