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Aktüel

Şanlıurfa'da 29 bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 21:44:16 -
Şanlıurfa'da 29 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda ilçelerden Eyyübiye'de 8, Haliliye'de 6, Karaköprü'de 7, Viranşehir'de 5, Suruç, Siverek ve Hilvan ilçelerinde ise birer binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentteki 11 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

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