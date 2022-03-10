Şanlıurfa'da 2 polisi şehit eden şahsın kaçış anı böyle görüntülendi!
Şanlıurfa'da kendisini takip eden sivil polisleri ateş açarak vuran şüphelinin olaydan sonra kaçış anı cep telefonu ile kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen bir çalışma kapsamında takibe alınan şüpheli şahsın, kendisini takip eden polis ekibine ateş açması sonucu Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ve Polis Memuru Cemal Bozkurt şehid olmuştu.
Polis, olayın ardından kayıplara karışan şahsı yakalamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Bir vatandaş tarafından hemen olayın ardından cep telefonu ile çekilen görüntülerde şüpheli şahsın, Yunus Emre Caddesine doğru hızla koştuğu görülüyor.