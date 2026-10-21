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Aktüel Saniyeler içinde soyulabilirsiniz! Aracınızın camında 200 TL görürseniz sakın el uzatmayın
Aktüel

Saniyeler içinde soyulabilirsiniz! Aracınızın camında 200 TL görürseniz sakın el uzatmayın

Yeniakit Publisher
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Saniyeler içinde soyulabilirsiniz! Aracınızın camında 200 TL görürseniz sakın el uzatmayın

Gasp ve hırsızlık olayına her gün yeni yöntemler ekleyen vurguncular, şimdi de cama sıkıştırılan banknotları kullanıyor. Otoparklarda araç sileceklerine 200 TL sıkıştırarak sürücülerin kapıyı açık bırakıp inmesini sağlayan hırsızların açık kalan araçtaki çanta, telefon ve değerli eşyaları dakikalar içinde çaldıkları öğrenildi. Yetkililer, yurtdışında da yaygın olan bu hırsızlık yöntemine karşı vatandaşları uyardı...

Alışveriş merkezi ve market otoparklarında sürücüleri hedef alan dikkat çekici bir hırsızlık yöntemi geliştirildi. Son Dakika’da yer alan haberde söz konusu yeni hırsızlık yöntemi hakkında ipuçları verildi. Araçların ön camına bırakılan banknot, sürücüyü otomobilinden uzaklaştırmak için kullanılırken hırsızlar birkaç saniyelik dikkatsizlikten faydalanıyor.

 

Sürücünün araçtan inmesini bekliyorlar

Yöntemde banknot, sürücünün otomobile bindikten sonra fark edebileceği şekilde sileceğin arasına yerleştiriliyor. Parayı almak için araçtan çıkan sürücünün kapıyı kilitlememesi ya da anahtarı kontakta bırakması halinde hırsızlar harekete geçiyor. Açık kalan otomobile yönelen şüpheliler, içeride bulunan çanta, cep telefonu ve diğer değerli eşyaları alarak uzaklaşıyor. Bazı vakalarda ise çalışır durumdaki aracın da götürülebildiği belirtiliyor.

 

Camdaki paraya dokunmadan uzaklaşın

Sürücülerin araçlarına bindikten sonra camda banknot veya tanımadıkları başka bir cisim görmeleri halinde hemen dışarı çıkmamaları öneriliyor. Aracın kapıları kilitlendikten sonra kalabalık ve güvenli bir noktaya geçilmesi, ardından durumun kontrol edilmesi gerektiği uzmanlarca ifade ediliyor. Özellikle otoparklarda araca binmeden önce çevrenin kontrol edilmesi ve çanta, telefon gibi değerli eşyaların görünür yerde bırakılmaması da alınabilecek diğer önlemler arasında yer alıyor.

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