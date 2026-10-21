Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Hayırdır beyler kiminle savaştasınız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i anarak, vefatın ardından sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyalara tepki gösterdi.

Konuşmasına salonu dolduran partilileri, milletvekillerini ve 81 ildeki teşkilat mensuplarını selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin içeride, dışarıda ve bölgede önemli gelişmelerin yaşandığı hassas bir süreçten geçtiğini belirtti.

GÜLTEKİN İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Geçtiğimiz hafta İstanbul'dan Ankara'ya gelirken geçirdiği trafik kazasında vefat eden Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve Üsküdar halkına başsağlığı dileyen Erdoğan, merhum Gültekin’in hizmet aşkına vurgu yaptı.

Gültekin’in hem parti teşkilatında hem de Üsküdar'da çok sevilen bir isim olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti;

Merhum Ziya Gültekin kardeşimiz; Üsküdar aşığı, şehrini ve ilçesini büyük bir tutkuyla seven, hangi mevkide olursa olsun hizmet etmekten heyecan duyan, mutluluk duyan müstesna bir insandı.

Kendisi hem teşkilatımız içinde hem de Üsküdar'da sevilen, sayılan bir isimdi. Başkan vekilliği sırasında da çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, emanetin hakkını verme noktasında ortaya koyduğu gayretleriyle temayüz etmişti. Biz kendisinden razıydık, Rabbim de razı olsun. Ziya Gültekin kardeşimizi cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref eylesin diyorum. Geride bizlere emanet olarak bıraktığı üç yetim evladının tek tek gözlerinden öpüyor; Cenab-ı Allah kendilerine sabır versin, metanet versin diyorum.

"İÇLERİNDE BİRİKTİRDİKLERİ NE KADAR CERAHAT VARSA KUSTULAR"

Dün yapılan oylamada Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili olarak seçilen Muhammet Emin Sarıoğlu'nu tebrik ediyor, kendisinin Üsküdar halkına aşkla hizmet edeceğine gönülden inanıyorum. Tabii burada bir üzüntümü de ifade etmek istiyorum. Bakınız, insanı insan yapan değerler vardır. Acıya saygı bunlardan biridir. Empati kurmak bunlardan biridir. Ziya kardeşimizin hepimizi kedere boğan vefatından sonra, özellikle sosyal medya platformlarında tek merkezden yönetildiği anlaşılan alçakça bir nefret kampanyasına şahit olduk. İnsanlıktan nasibini almamış bir güruh, hiç tanımadıkları bir insana karşı içlerinde biriktirdikleri ne kadar cerahat varsa hepsini kustular. Bu gözü dönmüşlük öyle bir raddeye ulaştı ki taziye mesajı yayınlayarak en temel insani vazifesini yerine getiren herkese saldırdılar. Kalbi taşlaşmış, sureti dışında insanlıkla artık hiçbir alakası kalmamış bu müptezelleri de ben Cenab-ı Allah'a havale ediyorum.

Ayrıntılar gelecek...