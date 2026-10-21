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Gündem CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı! Ekrem İmamoğlu dahil 7 kişinin cezalandırılması istendi
Gündem

CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı! Ekrem İmamoğlu dahil 7 kişinin cezalandırılması istendi

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CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı! Ekrem İmamoğlu dahil 7 kişinin cezalandırılması istendi

CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı. Ekrem İmamoğlu dahil 7 kişinin cezalandırılması, Cemil Tugay ve 2 kişinin beraati istendi.

CHP 38. Kurultayına ilişkin ceza davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'in fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek atılı suçu işledikleri sabit görülerek Siyasi Partiler Kanunu'nun 112 maddesi ve TCK 37/1 ve 53/1. maddeleri kapsamında ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesi istendi. Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Namal'ın ise beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

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