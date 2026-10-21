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Asensio ve Ake’nin durumu belli oldu! Fenerbahçe’ye iki kötü haber

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IHA Giriş Tarihi:

Asensio ve Ake’nin durumu belli oldu! Fenerbahçe’ye iki kötü haber

Fenerbahçe, Marco Asensio ve Nathan Ake'nin sakatlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı. Marco Asensio 3 ay, Nathan Ake de 3 hafta forma giyemeyecek.

#1
Foto - Asensio ve Ake’nin durumu belli oldu! Fenerbahçe’ye iki kötü haber

Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio’nun sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya’da artroskopik operasyon geçirdiğini, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörüldüğünü açıkladı.

#2
Foto - Asensio ve Ake’nin durumu belli oldu! Fenerbahçe’ye iki kötü haber

Sarı-lacivertliler ayrıca Hollandalı futbolcu Nathan Ake’nin de sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit ediğini, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin de yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörüldüğünü duyurdu.

#3
Foto - Asensio ve Ake’nin durumu belli oldu! Fenerbahçe’ye iki kötü haber

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden Marco Asensio ve Nathan Ake’nin sağlık durumlarıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#4
Foto - Asensio ve Ake’nin durumu belli oldu! Fenerbahçe’ye iki kötü haber

"Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya’da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir.

#5
Foto - Asensio ve Ake’nin durumu belli oldu! Fenerbahçe’ye iki kötü haber

Dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Ake’nin, Ataşehir Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir."

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