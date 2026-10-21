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Gündem Fakıbaba’dan Dervişoğlu’na vatanseverlik dersi: Yeni anayasa ve Mekke Anlaşması’na ‘evet’ oyu vereceğim!
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Fakıbaba’dan Dervişoğlu’na vatanseverlik dersi: Yeni anayasa ve Mekke Anlaşması’na ‘evet’ oyu vereceğim!

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Fakıbaba’dan Dervişoğlu’na vatanseverlik dersi: Yeni anayasa ve Mekke Anlaşması’na ‘evet’ oyu vereceğim!

Milliyetçi geçinen ancak milli meselelerde iktidara fren olmaya yeltenen Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’yla Terörsüz Türkiye süreci ile Yeni Anayasa konularında fikir ayrılığı yaşadığını belirten İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eşref Fakıbaba, Meclis'teki Yeni Anayasa ve Mekke Anlaşması oylamalarında "Evet" oyu kullanacağını açıkladı. Fakıbaba, AK Parti’ye geçeceği iddialarına da cevap verdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti'ye geçeceği yönündeki bir süredir dolaşan iddialara cevap verdi. İYİ Parti Genel Merkezi'nin aldığı bazı stratejik kararlarla ciddi anlamda ayrıştığının altını çizen Fakıbaba, ancak şu an AK Parti’ye geçme gibi bir durum bulunmadığını belirterek söylentileri yalanladı.

KAN KANLA DEĞİL SU İLE YIKANIR

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin görüşlerini paylaşan Fakıbaba, geçmiş oylamalarda grup disiplinini bozmamak adına parti kararına uyduğunu fakat kişisel olarak farklı düşündüğünü belirtti. Fakıbaba, "Gençliğimden beri liberal bir insanım. Kanı kanla yıkamazlar, suyla yıkarlar. İYİ Parti’ye geçerken ‘Ne mutlu Türküm diyene’ dememişimdir, ‘Türkiye milliyetçisiyim’ demişimdir. Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Sonuçlanmazsa devlet gereğini yapar. Barış sürecinin yanındayım" dedi.

YENİ ANAYASA VE MEKKE ANLAŞMASI

İYİ Parti yönetiminin Yeni Anayasa çalışmalarına mesafeli durmasına karşın kendi tavrını netleştiren Fakıbaba, Türkiye’nin sivil ve yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu savundu. Meclis'e gelecek olan Yeni Anayasa metnine "Evet" oyu kullanacağını açıklayan Fakıbaba, ayrıca Mekke Anlaşması’na da destek vereceğini ifade etti.

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