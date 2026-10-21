Uşak'ta dumanlar yükseldi! Geri dönüşüm fabrikasında korkunç yangın
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor…
Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm ürünlerinden elyaf üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.