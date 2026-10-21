Bakın peynir bidonundan ne çıktı!
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İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde düzenlenen operasyonda peynir bidonunun içine gizlenmiş 2 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi.
İzmir’de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında otobüs terminalinde dikkat çeken bir operasyona imza atıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlediği operasyonda, arama yapılan bir peynir bidonunun içerisine gizlenmiş halde 2 kilo 350 gram metamfetamin maddesi bulundu.
Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ile ilişkili olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi