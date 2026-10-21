Türkiye'ye ulaşmak üzere: İki gün boyunca etkili olacak!

Türkiye’de batı bölgelerini etkilemesi beklenen yağışlı hava için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) tahminleri yayımlandı. MGM’nin 21-25 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava tahminine göre, 23 Ekim Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Ege Bölgesi’nin Denizli ve Afyonkarahisar dışındaki kesimleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM’nin tahmininde, 23 Ekim Cuma günü Trakya ile Çanakkale, Balıkesir’in kuzeyi ve Bursa çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.