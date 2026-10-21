Türkiye'ye ulaşmak üzere: İki gün boyunca etkili olacak!
Meteorolojinin verilerine göre, 23-24 Ekim itibariyle Balkanlar üzerinden iki gün boyunca etkili olacak yağışlı hava sistemi geliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Meteorolojinin verilerine göre, 23-24 Ekim itibariyle Balkanlar üzerinden iki gün boyunca etkili olacak yağışlı hava sistemi geliyor.
Türkiye’de batı bölgelerini etkilemesi beklenen yağışlı hava için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) tahminleri yayımlandı. MGM’nin 21-25 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava tahminine göre, 23 Ekim Cuma günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Ege Bölgesi’nin Denizli ve Afyonkarahisar dışındaki kesimleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM’nin tahmininde, 23 Ekim Cuma günü Trakya ile Çanakkale, Balıkesir’in kuzeyi ve Bursa çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.
CUMARTESİ SAĞANAK SÜRECEK, PAZAR HAVA DEĞİŞİYOR 24 Ekim Cumartesi günü Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin Afyonkarahisar dışındaki kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM’nin tahminine göre 25 Ekim Pazar günü ise yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
2 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK Meteoroloji Uzmanı Murat Şahin de 23-24 Ekim tarihlerinde Balkanlar üzerinden İzlanda kökenli yeni bir siklonik sistemin ve yağışlı havanın geleceğini belirterek, Trakya, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli sağanak beklendiğini ifade etti. Sistem pazar günü ise yurdumuzu terk edecek.
Şahin yaptığı paylaşımda ise şunları dile getirdi: "23-24 Ekim günleri Balkanlar üzerinden yeni bir İzlanda kökenli Siklonik Sistem ve yağışlı hava geliyor. Yağışlar Trakya, Marmara Ege ve Batı Akdeniz de kuvvetli sağanak yağış şeklinde bekleniyor. Ekim son hafta da batı bölgelerde Sistem yağışları hareket ediyor Sağanak fırtına" kaynak: haber7
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