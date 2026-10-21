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UEFA’dan Türk hakeme görev

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UEFA’dan Türk hakeme görev

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan’a Avrupa görevi verildi. Karaoğlan, Getafe ile Lugano arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre İspanya'nın Getafe şehrindeki Coliseum Stadı'nda TSİ 19.45'de başlayacak maçta Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Murat Altan yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olacak. Onur Özütoprak VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görev alacak.

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