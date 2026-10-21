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Spor Türk futbolunun efsaneleri Kahramanmaraş’ta buluştu
Spor

Türk futbolunun efsaneleri Kahramanmaraş’ta buluştu

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Tanju Çolak, Mehmet Özdilek ve İbrahim Yattara, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği program kapsamında kentte bir araya geldi...

Kahramanmaraş, Türk futbolunun unutulmaz isimlerini ağırladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi düzenlediği bir programla Türk futbolunun efsane isimleri Tanju Çolak, Mehmet Özdilek ve İbrahim Yattara’yı Kahramanmaraş’ta ağırladı. Ünlü isimlere Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de eşlik etti. Başkan Fırat Görgel, Türk futbolunun önemli isimlerini Kahramanmaraş’ta ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Bugün şehrimizin en önemli spor yatırımlarından stadyumumuzu Türk futbolunun efsane isimleri Mehmet Özdilek, Tanju Çolak ve İbrahim Yattara ile birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Efsanelerimiz futbolcu gözüyle stadımızı yorumladı” dedi.

 

‘Kahramanmaraş harika bir stada kavuşuyor’

Tanju Çolak ise Kahramanmaraş’a daha önce Galatasaray forması giyerken 1987 yılında geldiğini ve şehri çok değişmiş olarak gördüğünü söyledi. Çolak, “1987 yılında Galatasaray’da oynarken Kahramanmaraşspor ile yaptığımız maçta gelmiştim ilk defa buraya. Şimdi görüyorum ki Kahramanmaraş çok değişmiş, çok gelişmiş. Kahramanmaraş için canını dişine takan bir belediye başkanı var, bu büyük bir şans. Buraya .ok da güzel bir stat yapılıyor. İnşallah bu stadın açılışında da bir araya geliriz” diye konuştu.

 

‘Kahramanmaraş’ın hak ettiği yer Süper Lig’

Mehmet Özdilek de Kahramanmaraş’ın futbolculuk kariyerinin başlangıcında önemli bir yere sahip olduğunu o nedenle de şehirle olan bağının hiçbir zaman kopmadığını ifade etti. Özdilek, şunları söyledi:

“Kahramanmaraş benim için çok önemli bir şehir. Profesyonel yaşantımın başladığı şehir burası. Kahramanmaraş benim kırmızıçizgim diyebilirim. Gönül bağlarım hiç kopmadı buradan. 1984’ten beri Kahramanmaraş’la ilişkimiz çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Malum Kahramanmaraş çok büyük bir afet yaşadı. O süreçte de buradaydım. Deprem sonrası insanları bir araya getiren en önemli unsurlardan biri de spor oldu yine. Tabii bizim oynadığımız dönemde Kahramanmaraş’ta stadyum hiç iç açıcı değildi. Şimdi Fırat Başkanın ortaya koyduğu vizyonla çok daha güçlü bir yere geldiğini görüyoruz Kahramanmaraş’ta sporun. Tabii stat yapıldıktan sonra hedefleri büyütmek lazım. Kahramanmaraş’ın hak ettiği yerde, Süper Lig’de olması en büyük dileğim olabilir.”

 

Yattara,  “Bu şehirde teknik direktör olmak isterim”

Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla Türk futbolseverlerin gönlünü kazanan İbrahim Yattara ise Kahramanmaraş’a ilk kez geldiğini söyledi. Yattara, “Ben ilk defa geldim Kahramanmaraş’a. İnşallah Kahramanmaraş takımlarını Süper Lig’de de görürüz. Ben de teknik direktörleri olmak isterim” dedi.

 

Çocuklardan sevgi seli

Kahramanmaraş Stadyumu’ndaki incelemelerin ardından heyet, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Anadolu’nun en büyük kitap fuarlarından biri olan organizasyonda vatandaşlarla bir araya gelen futbolun efsane isimleri, sporseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Katılımcılarla sohbet eden, bol bol fotoğraf çektiren ve taraftarlarına imza veren isimler, fuar alanında renkli görüntüler oluşturdu.

 

İstiklalspor tesislerini gezdiler

Kitap fuarı ziyaretinin ardından heyet, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin takımı Kahramanmaraş İstiklalspor için hazırlanan Kılavuzlu tesislerine geçti. Burada futbolcularla bir araya gelen efsane isimler, tesisleri gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Takımla gerçekleştirilen buluşmada sporcularla sohbet eden heyet, Kahramanmaraş futbolunun gelişimine katkı sunacak tesis yatırımlarını yerinde görme fırsatı buldu.

 

Onlar anlattı gençler dinledi

Tanju Çolak, Mehmet Özdilek ve İbrahim Yattara programın son bölümünde ise Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen Amatör Sporlar Sezon Açılışı ve Spor Şehri Kahramanmaraş Buluşması etkinliğine katılarak amatör ve profesyonel sporcularla bir araya geldi. Spor camiasının temsilcilerinin ve katılımcıların yer aldığı programda Türk futbolunun efsane isimleri, sporcuların sorularını yanıtlayarak tecrübelerini paylaştı.

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