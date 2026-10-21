ABD’nin ‘anası’na karşı İran ‘baba’yı devreye sokuyor: İran 'bombaların babası'nı duyurdu

ABD’nin İran’a yeni bir saldırıda nükleer olmayan en büyük bombası 'bombaların anası'nı (MOAB) kullanmayı değerlendirdiği iddia edilirken, Tahran’dan bu tehtide karşı dikkat çeken bir cevap geldi.

İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD’nin daha önce “Bombaların anasını” kullandığını dile getiren Muhibbi, “Bombaların babasını tanıtma aşamasındayız. Bu, düşman için yeni bir şey” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin füze sayısının, İsrail-İran arasında 2025 yılının haziran ayında başlayan 12 günlük çatışmanın ardından bir buçuk kat arttığını iddia eden Muhibbi, “Füzelerin kalitesi çok arttı. Menzil, tahrip gücü ve isabet oranları arttı” dedi.