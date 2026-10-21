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Dünya ABD’nin ‘anası’na karşı İran ‘baba’yı devreye sokuyor: İran 'bombaların babası'nı duyurdu
Dünya

ABD’nin ‘anası’na karşı İran ‘baba’yı devreye sokuyor: İran 'bombaların babası'nı duyurdu

Yeniakit Publisher
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ABD’nin ‘anası’na karşı İran ‘baba’yı devreye sokuyor: İran 'bombaların babası'nı duyurdu

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD’nin İran’da kullanmakla tehdit ettiği ‘bombaların anası’ isimli bombaya karşı ‘bombaların babası’nı ürettiklerini duyurdu. Muhibbi “Bombaların babasını tanıtma aşamasındayız” dedi.

ABD’nin İran’a yeni bir saldırıda nükleer olmayan en büyük bombası 'bombaların anası'nı (MOAB) kullanmayı değerlendirdiği iddia edilirken, Tahran’dan bu tehtide karşı dikkat çeken bir cevap geldi.

İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD’nin daha önce “Bombaların anasını” kullandığını dile getiren Muhibbi, “Bombaların babasını tanıtma aşamasındayız. Bu, düşman için yeni bir şey” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin füze sayısının, İsrail-İran arasında 2025 yılının haziran ayında başlayan 12 günlük çatışmanın ardından bir buçuk kat arttığını iddia eden Muhibbi, “Füzelerin kalitesi çok arttı. Menzil, tahrip gücü ve isabet oranları arttı” dedi.

 

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Yorumlar

ABdullah

Bu iRAN maketten yaptıkları füzeleri her sene göstetiyor, sonra rezil oluyor.

haksöz

İran'a ve kurduğu direniş cephesine helal olsun Allah için onlardan başka kim Gazze için siyonistlerin karşısına dikildi bedel ödedi.
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