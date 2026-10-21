Milas-Bodrum’da eylül yoğunluğu: Yolcu sayısı 4 milyona yaklaştı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milas-Bodrum Havalimanı, eylül ayında 677 bin 628 yolcuya hizmet verirken 2026 yılının ilk 9 ayında toplam yolcu sayısı 3 milyon 918 bin 114’e ulaştı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Eylül ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 677 bin 628 kişi olarak açıklandı. Aynı dönemde 5 bin 335 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı da 7 bin 527 ton oldu.
Milas-Bodrum Havalimanından 2026 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 3 milyon 918 bin 114 yolcuya hizmet verildi. 9 aylık dönemde 35 bin 724 uçak trafiği ve 41 bin 153 ton yük taşındı.