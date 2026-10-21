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Gündem Ekrem’le yol yürüyen Sarıgül'ün de ağzı bozuldu
Gündem

Ekrem’le yol yürüyen Sarıgül'ün de ağzı bozuldu

Yeniakit Publisher
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Ekrem’le yol yürüyen Sarıgül'ün de ağzı bozuldu

Kurduğu suç örgütüyle İstanbul’da eşi benzeri görülmemiş talana imza atan hırsızlıktan, yolsuzluktan ve casusluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’na en şiddetli hakaretler yakın çalışma arkadaşlarından geliyor.

Buğra Kardan  İstanbul

İBB Başkanlığını ele geçirmesinde büyük payı bulunan mesai arkadaşı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kendisi için “Şizofren, müteahhit kafalı, muhteris” ifadelerini kullandığı İmamoğlu’na YP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün de zehir zemberek sözler sarf ettiği ses kaydı ortaya çıktı.

“kalleşlik”, “şerefsiz”...

Kara para soruşturmasının odağında olan Sarıgül, Alman işadamlarının temsilcisi Sinan Çampınar’la konuşmasının yer aldığı kayıtta, “İmamoğlu’nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz” dedi. Çampınar’ın, “Yola gittiğin adam satılmaz” sözü üzerine Sarıgül, “Şerefsiz” diyerek tepkisini bir adım ileri taşıdı. Sarıgül’ün bir dönem uğruna Silivri’ye gittiği, mahkeme kapısında nöbet tuttuğu İmamoğlu’na verip veriştirdiği ses kaydı dinleyenleri hayrete düşürdü. “İmamoğlu’yla yol yürüyenin ağzı bozuluyor” yorumu hakim oldu.

 

BANA ARKADAŞINI SÖYLE...

Akit’e konuşan 20. Dönem DYP Manisa Milletvekili Tevfik Diker, şunları söyledi: “Evvela Manisalı bir büyüğü olarak Özgür Özel’e bir çağrıda bulunuyorum. Temelini attığı YP’de İmamoğlu ve Sarıgül’e yer verdiği için pişman olduğunu açıklamaya davet ediyorum. Köklü adımlar atmadığı, YP’yi şaibeli figürlerden arındırmadığı takdirde hüsranın kaçınılmaz olacağını ifade ediyorum. Hodri meydan! ‘Hırsızı, yolsuzu, arsızı, sarhoşu kapının önüne koy’ diyorum. İmamoğlu ve Sarıgül’ün varlığını YP’de yer alan aydınların, şeffaflık arayanların tekrar tartışmalarını rica ediyorum. Sarıgül’ün İmamoğlu’yla ilgili kullandığı galiz cümlelere de şaşırmıyorum. Çünkü onu en iyi tanıyanlardan biri Sarıgül’dür. İmamoğlu’nu en iyi tarif edecek figürlerden biri de odur. İkisinin İstanbul’da ikamet ettiği, siyaset yaptığı, birbirinin açığını bildiği, bundan faydalandığı açıktır. Ses kaydı da her şeyi ortaya koymaktadır. Birbirlerine itimatları yoktur. Bu ikiliyi bir araya getiren menfaatleridir. O menfaatler de elden gidince biri diğerine hakaret etmekten çekinmemektedir. Her şey bir bir ifşa olmaktadır. Deniz Baykal’ın, ‘Sarıgül’le bırakın siyasi bağı sosyal bağınız dahi olmasın’ uyarısını unutmaya imkân yoktur. Kara para tahkikatı da Baykal’ın haklılığını tescillemektedir.

 

7 YILDIR HÂLÂ BENİ ARIYOR!

“Menfaat kavgaları görünür olmuştur. Belli ki Sarıgül dahil İmamoğlu’nu tanıyanlar bin pişmandırlar. Canan Kaftancıoğlu’nun çıkışları da önemli. İmamoğlu’nu iyi tanımaktaydı. İBB Başkanı iken neler yaptığından ve yapmadığından haberdardı. ‘Muhteris, müteahhit kafalı’ nitelemelerinde bulunması boşuna değildi. Sarıgül’ün şu anda gördüğünü Kaftancıoğlu tâ 2020’lerin başlarında görmüş. Ben ise notunu 2019’da vermiştim. İBB Başkanı olmuştu. Kendisini aramıştım. Telefonu yardımcısı açtı. Bana hemen, ‘Telefonuna ben bakıyorum. Ekrem Bey, uygun olunca sizi arayacak’ dedi. 2026’ya geldik, hâlâ beni arayacak.”

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