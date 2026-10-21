Gardaş sabır taşırdı: Azerbaycan, Fatih Erbakan ile 3’ü Akit çalışanı 30 Türk’ün ülkeye girişini yasakladı

Başörtüsü krizinin günden güne büyüdüğü Azerbaycan, 21 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan 406/26 sayılı resmî açıklama ile 31 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu. Resmi metinde, söz konusu kişilerin Azerbaycan mevzuatı uyarınca "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtilirken karara gerekçe olarak sosyal medya ve internet platformlarında yer alan muhtelif açıklamalar gösterildi. Listede Bakü yönetiminin kamuoyuyla paylaştığı listede Türk siyasetinden, medya dünyasından, akademiden ve dini çevrelerden tanınan simalar yer aldı. İstenmeyen kişi ilan edilen isimler arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş dikkat çekti. Listede ayrıca eski Ayasofya imamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Boynukalın, gazeteci ve yazarlar Yusuf Kaplan ile İsmail Kılıçarslan ve eski hakem, spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın da bulunduğu bildirildi.

GEREKÇE: MİLLİ GÜVENLİK

Azerbaycan, kararın arka planındaki unsurları ülkenin egemenliği ve anayasal düzenine yönelik tehditler çerçevesinde açıkladı. Resmi açıklamada, adı geçen şahısların Azerbaycan'ın egemenliğini, milli güvenliğini, anayasal düzenini, halkını ve yönetimini hedef alan ifadeler kullandığı; yönetimin zor kullanılarak değiştirilmesine dönük çağrılar yaptıkları ve dinî radikalizm temelinde şiddet, dini nefret ve düşmanlığı körükledikleri iddia edildi. Listedeki isimlerin hangi somut söz veya eylemleri sebebiyle kapsama alındığına ilişkin kişi bazında ayrıntılı örneklere ise yer verilmedi.

YASAKLANAN TÜRKLERİN LİSTESİ

1. Ahmet Barış İyison – İyison Medya ve Gazeteciabi projesinin yöneticisi 2. Cem Özyurt – Blog yazarı 3. Akın Duru – TV8 ve Acunmedya çalışanı 4. Dursun Eker – Gazeteci, File Prodüksiyon Hizmetleri 5. Adem Özköse – Gazeteci, siyasi analist ve yazar 6. Muhammed Emin Yıldırım – Köklü Değişim dergisi ve medya grubunun İstanbul temsilcisi 7. Cüneyt Sezer – Blog yazarı, sosyolog ve siyasi analist 8. Serhat Koyuncu – Kamuoyunda faaliyet gösteren isim. 9. Mikail Ayyıldız – Dinî araştırmacı ve yazar 10. Ahi Aratoğlu – Araştırmacı yazar, şair ve sosyolog 11. Muharrem Çavuş – Eski AK Parti Boğaziçi Gençlik Kolları Başkanı (2020-2025) 12. Fatih Erbakan – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı 13. Yahya Uğraş – HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı 14. Aydın Binboğa – Ekonomist ve siyasetçi 15. Hakkı Eren – Köklü Değişim gazetecisi 16. Sait Seyitoğlu – HÜDA PAR Batman mali ve idari işler sorumlusu 17. Mehmet Boynukalın – Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörü, eski Ayasofya imamı 18. Okan Aytaş – Gazeteci, Finansopia Medya sahibi 19. Mert Armağan – Gazeteci 20. Yaşar Yavuz – Gazeteci 21. Ahmet Sırrı Arvas – Şair, gazeteci ve yazar 22. Yusuf Kaplan – Yazar ve gazeteci 23. Erdinç Teğmen – Erte Medya sahibi 24. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi 25. Halil Atakan Ay – İlahiyatçı 26. İsmail Kılıçarslan – TVNET ve Yeni Şafak yazarı 27. Murat Şahin – Akit TV program sunucusu 28. İrfan Kaya Ülger – Akit TV program sunucusu 29. Fatin Dağıstanlı – Akit TV program sunucusu 30. Ömer Ulutaş – Toprak Partisi Genel Başkanı 31. Ömer Faruk Gergerlioğlu – Milletvekili.