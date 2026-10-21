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Gündem MSB’den 'Bedir Mutabakat Zaptı' açıklaması
Gündem

MSB’den 'Bedir Mutabakat Zaptı' açıklaması

Yeniakit Publisher
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MSB’den 'Bedir Mutabakat Zaptı' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Katar'ın başkenti Doha'da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan savunma bakanlıkları arasında çok taraflı 'Bedir Mutabakat Zaptı' imzalandığı bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, Bedir Mutabakatının, askeri üretimde işbirliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askeri kabiliyetini güçlendirmeyi, teknik askeri eğitim ve AR-GE konularında işbirliğini amaçladığı kaydedildi.

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