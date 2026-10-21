MSB’den 'Bedir Mutabakat Zaptı' açıklaması
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Katar'ın başkenti Doha'da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan savunma bakanlıkları arasında çok taraflı 'Bedir Mutabakat Zaptı' imzalandığı bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, Bedir Mutabakatının, askeri üretimde işbirliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askeri kabiliyetini güçlendirmeyi, teknik askeri eğitim ve AR-GE konularında işbirliğini amaçladığı kaydedildi.
Ayrıntılar gelecek…