Türkiye’yi defalarca Avrupalılara şikayet etti! Özgür'den şimdi de millilik denemeleri

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı onaylamasına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Özel, şunları kaydetti:

"Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan açıklamalarını reddediyoruz. Türkiye ve Libya, egemen iki devlettir. Karşılıklı hak ve menfaatleri doğrultusunda yaptıkları anlaşmalar, siyasi tercihler nedeniyle yok sayılamaz. Sayın von der Leyen, Akdeniz'de taraf tutarak değil, hakkaniyeti ve uluslararası hukuku gözeterek barışa destek olabilirsiniz. Sizin göreviniz gerilimi körüklemek değil, sağduyulu davranarak barışın tesisine katkı sunmaktır. Avrupa Birliği'nin sorumluluğu, bölgesel gerilimleri derinleştirmek değil, adil ve kalıcı çözümlerin önünü açmaktır. Bizim için Türkiye'nin hak ve menfaatleri, iç siyasetteki bütün ayrılıklarımızın üzerindedir. Ülkemizin hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya, tarafsızlığını yitirmiş kibirli tutumunuzun karşısında yer almaya devam edeceğiz."

LEYEN NE DEMİŞTİ?

Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile 2019'da imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını onaylamasına tepki gösteren Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya Meclisi'nin kararından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Von der Leyen, "Libya Parlamentosu'nun bugün, sözde Libya-Türkiye denizdeki yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının onaylanmasını derin bir pişmanlıkla karşılıyoruz.

Söz konusu mutabakat uluslararası deniz hukukuna aykırıdır. Bu anlaşma, üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal etmekte, Deniz Hukuku'na uymuyor, geçersiz ve hükümsüzdür" değerlendirmesinde bulunmuş ve Yunanistan ile Kıbrıs Rum Kesimi’nin yanında oldukları açıklamıştı.