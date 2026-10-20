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Dünya Terörist kaşınıyor! Netanyahu'dan Türkiye'ye savaş tehdidi
Dünya

Terörist kaşınıyor! Netanyahu'dan Türkiye'ye savaş tehdidi

Yeniakit Publisher
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Terörist kaşınıyor! Netanyahu'dan Türkiye'ye savaş tehdidi

Terör devleti İsrail'in bebek katili Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Türkiye ile çatışma aramıyorum, ancak İsrail’in güvenlik ihtiyaçları gerektirdiğinde bundan kaçınmam." diyerek laf salatası yaptı.

Bebek katili terörist Netanyahu kaşınıyor.

İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın tam ve koşulsuz desteğini açıklamasının ardından Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi.

Türkiye ile bir yüzleşme yaşamak istemediğini belirten Netanyahu, "Türkiye ile bir yüzleşmeye girmek istemiyorum. Türkiye bizimle bir yüzleşmeye girmek istiyor. Erdoğan, İsrail'in yok edilmesi gerektiğini söylüyor, Kudüs'ün onların şehri olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İLE ÇATIŞMA ARAMIYORUM ANCAK BUNDAN KAÇINMAM'

Netanyahu, "Erdoğan, İsrail'in yok edilmesi gerektiğini söylüyor, Kudüs'ün onların şehri olduğunu söylüyor. Osmanlı İmparatorluğu'na geri döneceğini düşünüyor. Burada 3.000 yıldan fazla süredir bağlı olduğumuz bir ülkenin varlığını unutuyor. Türkiye ile çatışma aramıyorum, ancak İsrail’in güvenlik ihtiyaçları gerektirdiğinde bundan kaçınmam." dedi.

Dünyanın 16'ncı yüzyılda olmadığını söyleyen Netanyahu, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu toprakları o zamanlarda ele geçirdiğini ve 400 yıl boyunca yönettiğini ifade etti. Şu anda bölgede İsrail'in gücünün olduğunu savunan Netanyahu, "Burada güç var. Yahudi anavatanındaki Yahudi devleti olarak adlandırılıyor." şeklinde konuştu.

 

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE 'UMARIM DOĞRUDAN BİR ÇATIŞMAYA GİRMEYİZ' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile doğrudan bir askeri çatışmaya girmekten kaçındıklarını belirten Netanyahu, "Türkiye ile umarım doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından bunu önlemeye çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu, Eylül ayında ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

Netanyahu, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Erdoğan İsrail'in yok edilmesini istiyor. Neredeyse her gün Kudüs'ün hakimi olacağını söylüyor. Hayır efendim, olamayacaksınız. Burası bizim ülkemiz, bizim şehrimiz, bizim ebedi başkentimiz. Türkiye ve Erdoğan antisemitik yalanların süper yayıcısı. Hayır Sayın Erdoğan, Kudüs'ün yöneticisi siz olmayacaksınız. AB üyesi olan Kıbrıs’ın kuzeyini işgal ediyor, NATO üyesi Yunanistan’ı hedef alıyor. Şimdi de Suriye’yi ele geçirmek istiyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü her gün İsrail’in yok edilmesine yönelik çağrı yapıyor."

Kaynak: Haber7

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