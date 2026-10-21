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BMW’nin yeni yarışçı ruhu ortaya çıktı! F 450 RR Türkiye’ye geliyor

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

BMW’nin yeni yarışçı ruhu ortaya çıktı! F 450 RR Türkiye’ye geliyor

BMW Motorrad, S 1000 RR’dan izler taşıyan yeni F 450 RR’ı tanıttı. 420 cc çift silindirli motoruyla 48 HP güç üreten ve 177 kilogram ağırlığa sahip model, 2027 Mayıs ayında Türkiye’de satışa sunulacak...

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Foto - BMW’nin yeni yarışçı ruhu ortaya çıktı! F 450 RR Türkiye’ye geliyor

BMW Motorrad, RR ailesinin sportif karakterini A2 sınıfına taşıyan yeni F 450 RR ile ürün gamını genişletiyor. Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği BMW Motorrad, RR mirasını A2 sınıfına taşıyor. Markanın amiral gemisi S 1000 RR’ın tasarım dilinden ilham alan yeni BMW F 450 RR; 420 cc çift silindirli motoru, 48 HP gücü ve 177 kg’lık sürüşe hazır ağırlığıyla hafiflik, çeviklik ve performansı bir araya getiriyor. İlk gösterimi EICMA’da yapılacak olan iddialı model, önümüzdeki yıl Türkiye pazarında motosiklet tutkunlarıyla buluşacak. BMW Motorrad, sportif sürüş karakterini dinamik tasarım ve gelişmiş teknolojilerle bir araya getiren yeni BMW F 450 RR’ı tanıttı. BMW’nin RR modellerinin tasarım anlayışından ilham alan yeni model; hafif yapısı, güçlü çift silindirli motoru ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle dikkat çekiyor. A2 ehliyet sınıfına uygun olarak geliştirilen ve başlangıç seviyesindeki motosiklet tutkunları için sportif sürüş dünyasına ideal bir giriş sunan yeni BMW F 450 RR’ın dünya prömiyeri, önümüzdeki ay düzenlenecek dünyanın en büyük motosiklet fuarı EICMA’da gerçekleştirilecek. Model, 2027’nin Mayıs ayında Türkiye’de satışa sunulacak.

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Foto - BMW’nin yeni yarışçı ruhu ortaya çıktı! F 450 RR Türkiye’ye geliyor

BMW F 450 RR, BMW Motorrad’ınsupersport mirasını yansıtan keskin çizgileri ve dinamik tasarım detaylarıyla öne çıkıyor. Hafif yapısı ve kompakt ölçüleri, motosikletin çevik karakterini desteklerken sportif sürüş deneyimini de ön plana çıkarıyor. Yeni BMW F 450 RR, 420 cc hacimli, sıvı soğutmalı, çift silindirli motoruyla 8.750 d/d’de 48 HP güç ve 6.750 d/d’de 43 Nm tork üretiyor. Maksimum torkun yüzde 80’inin 3.000 d/d’den itibaren sunulması, farklı sürüş koşullarında esnek bir güç aktarımına katkı sağlıyor. Euro 5+ emisyon standardını karşılayan modelin açıklanan ortalama yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 3,8 litre. 14 litrelik yakıt deposuyla 350 kilometrenin üzerinde menzil sunması öngörülen BMW F 450 RR, günlük kullanım ile sportif sürüş beklentilerini bir araya getiriyor.

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Foto - BMW’nin yeni yarışçı ruhu ortaya çıktı! F 450 RR Türkiye’ye geliyor

177 kilogramlık sürüşe hazır ağırlığıyla dikkat çeken BMW F 450 RR, hafifliği ve dengeli şasi yapısıyla çevik bir sürüş karakteri sunmayı hedefliyor. Çelik boru şasi, 43 mm KYB ters teleskopik ön süspansiyon ve alüminyum arka salıncak, yol tutuş ve kontrol özelliklerini destekliyor. Ön tekerlekte dört pistonlu Brembo monoblok kaliperle birlikte çalışan 310 mm fren diski, arka tekerlekte ise 240 mm fren diski bulunuyor. ABS Pro, Dinamik Fren Kontrolü (DBC), Dinamik Çekiş Kontrolü (DTC) ve Motor Freni Tork Kontrolü (MSR) gibi sürüş destek sistemleri, farklı koşullarda kontrolü destekliyor. Rain, Road ve Race sürüş modları ise sürücülere farklı sürüş karakterleri arasında seçim yapma olanağı sunuyor. Yeni BMW F 450 RR, hem günlük kullanımda konforu hem de pistte yüksek performansı hedefleyen şanzıman teknolojileriyle öne çıkıyor. Opsiyonel olarak sunulan EasyRideClutch (ERC) teknolojisi debriyaj kullanımını önemli ölçüde kolaylaştırırken, ShiftAssistant Pro özelliği debriyajsız ve akıcı vites geçişleri sağlayarak sportif sürüşü destekliyor. Modelin yarış genlerini pekiştiren pratik ters çevrilebilir vites düzeni (GP Shift) ise sürücülerin vites geçiş yönünü kolayca değiştirmesine olanak tanıyor. Özellikle pist sürüşlerinde ve viraj çıkışlarında daha pratik vites büyütmeyi sağlayan bu donanımlar, seçilen versiyona göre sürücülerle buluşuyor.

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Foto - BMW’nin yeni yarışçı ruhu ortaya çıktı! F 450 RR Türkiye’ye geliyor

Modelde yer alan 6,5 inç TFT ekran, sürüş bilgilerine kolay erişim sağlıyor. USB-C bağlantısı, LED aydınlatma ve standart ısıtmalı elcikler de günlük kullanım konforunu destekleyen özellikler arasında yer alıyor. Standart sele yüksekliği 790 mm olarak açıklanıyor. Sürücülerin farklı beklenti ve sürüş tarzlarına yanıt vermek üzere tasarlanan yeni BMW F 450 RR, 3 farklı donanım paketiyle yollara çıkıyor. Giriş seviyesinde Cosmic Black gövde rengiyle sunulan Base versiyonu yer alırken, performans odaklı Sport paketinde Racing Red rengine ShiftAssistant Pro ve Sport süspansiyon eşlik ediyor. Modelin en üst seviyesini temsil eden M Sport seçeneği; Snaefell White / M Motorsport renk tasarımı, RidingModes Pro, Shift Assistant Pro ve Sport süspansiyon donanımlarıyla yarış ruhunu öne çıkarıyor. Sadece M Sport paketi ile alınabilecek olan InnovationPackage ise tüm bu donanımlara ek olarak sunulan EasyRideClutch (ERC) teknolojisiyle sürüş konforunu ve kontrolünü en üst seviyeye taşıyor.

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