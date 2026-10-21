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Gündem Tarihi gelişme: Bedir Mutabakat Zaptı imzalandı
Gündem

Tarihi gelişme: Bedir Mutabakat Zaptı imzalandı

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Tarihi gelişme: Bedir Mutabakat Zaptı imzalandı

Katar, Endonezya, Pakistan ve Türkiye arasında merakla beklenen 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı.Anlaşma büyük savunma işbirliklerinin kapısını aralayacak.

Mutabakat Zaptı, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Yusuf Jauharı., Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından imzalandı.

Söz konusu mutabakat; askerî üretim alanında iş birliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askerî kabiliyetlerini güçlendirmeyi, ayrıca teknik askerî eğitim, araştırma ve geliştirme konularında iş birliğini desteklemeyi amaçlıyor. Bu girişim, modern savunma sistemlerinin gelişimiyle uyumlu çözüm ve sanayi kollarının oluşturulmasına katkı sağlayacak.

 

 Mutabakata, dolunay anlamına gelen “Bedir” ismi verilmiş; zira bu mutabakat sayesinde dört ülke birbirini tamamlamakta olup, anlaşma büyük bir askerî ve ekonomik önem taşımakta.

Mutabakat, imzacısı olan ülkeler için kayda değer bir ekonomik öneme sahiptir. Her bir ülkenin askerî üretim alanındaki kabiliyetlerinden yararlanılarak iş birliği ve entegrasyon sağlanacak, savunma sanayisi kapasiteleri geliştirilecek ve böylece müttefik ve dost ülkelerin ihtiyaçları karşılanabilecektir.

 

Ayrıca bu mutabakat; katılımcı ülkeler arasındaki askerî iş birliği ufkunu genişletmeye, savunma sanayisi sektöründeki ilişkilerini geliştirmeye ve güvenlik ile istikrarı destekleyip ortak hedeflere ulaşılmasını sağlayacak şekilde çok taraflı iş birliğini güçlendirmeye katkıda bulunacaktır.

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