Nureddin Yıldız’dan 'fon' sorusuna net cevap: Hilafeti kaldırmış bir yapıdan...

Nureddin Yıldız, fon skandalına sorulan bir soruya dikkat çeken bir cevapla karşılık verdi.

Açıklamasında bu toprakların bir evladı olduğunu vurgulayan Yıldız, mevcut sistemle bağ kurmadığını ve hilafet vurgusunu dile getirdi. Ortada bir zulüm ve adaletsizlik varsa bundan herkesin rahatsız olması gerektiğini belirten Yıldız, "Her ne kadar sistemle bir bağım olmasa da, hilafet için kıvranan birisi olsam da ortada bir zulüm, adaletsizlik, yolsuzluk varsa bundan Müslümanlar da her insan da rahatsız olur. Fakat büyük bir hayal kırıklığı yaşamıyorum. Bu düzende daha iyisinin olmayacağını kırk defa biliyordum" ifadelerini kullandı.

"Din siyasetçilere değil, alimlere emanettir"

İslam anlayışında siyaset ile alimlerin rolünün belirgin sınırlarla ayrıldığını dile getiren Nureddin Yıldız, nesil yetiştirme görevinin siyasetçilerin değil, alimlerin işi olduğunu söyledi.

Yıldız konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu dini Allah Rasulü siyasetçilere emanet etmedi; Kuran ehline ve alimlere emanet etti. Siyasetçinin vazifesi nesil yetiştirmek değil. Bu, gönüllere hitap edecek, insan eğitecek alimlerin işidir. Siyasetin vazifesi genel bir koruma bandı çizip onun etrafında güvenliği sağlamaktır. Fakat bu İslami yapıda böyledir."

"Hilafeti kaldırmış bir yapıdan ben niye umut besleyeyim ki?"

Mevcut yönetim ve sistem yapısına dair eleştirilerini sürdüren Yıldız, "Hilafeti kaldırmış, sistemi kökten değiştirmiş, ecdadıyla savaşmış bir yapıdan ben niye umut besleyeyim ki?" diyerek açıklamasını tamamladı.