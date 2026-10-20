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Gündem Yeni Parti için kader günü! AYM isim değişikliği kararı için toplanıyor
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Yeni Parti için kader günü! AYM isim değişikliği kararı için toplanıyor

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Yeni Parti için kader günü! AYM isim değişikliği kararı için toplanıyor

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yeni Parti'nin "isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini, yarınki Genel Kurul gündeminde görüşecek.

Yüksek Mahkeme, yarınki Genel Kurul gündemine Yeni Parti'nin ismine ilişkin yapılan başvuruyu aldı.  AYM'nin, Genel Kurul toplantısında, "Yeni Parti" isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olup olmadığına ve "partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini görüşerek karara bağlaması bekleniyor.

1 AY SÜRE TANINMIŞTI

Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış, Başsavcılık da "iltibas" nedeniyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuş ve 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti. Yüksek Mahkeme, 29 Eylül'deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşmüş ve savunmasını sunması için partiye bir ay süre tanımıştı. Yeni Parti de söz konusu süre içinde savunmasını hazırlayarak AYM'ye göndermişti.

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