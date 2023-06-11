  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'deki gelişmeleri takip eden Amerika'dan Türkiye kararı! NATO kimi istiyor? Türkiye tahmini bakın ne!

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan akılalmaz Türkiye tahmini: 22 Haziran'da bu olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi bomba etkisi: İstanbul Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı

Rum yetkili duyurdu: Rumlar milyonlarca mülteciler konusunda kararı! 20 bin Euro ceza'ya...

Olimpiyat Stadı'nda Başkan Erdoğan'dan gövde gösterisi... Bunu yapamayız dediler yaptı...

Teknoloji devinden giyilebilir teknolojileri hamlesi! Öyle bir özellik: Geleceği gösterecek, artık imkansız değil

Rusya'da Türkiye daha ucuz tatil! Yüksek fiyata rağmen Rusya’da en büyük tatil talebi Türkiye'ye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası ABD çark etti: Artık zorundayız

Rusya'da Türkiye tartışması büyüyor: 50 Euro'ya bunu yapamayız artık imkansız

Rusya'ya çok ilginç Bitcoin suçlaması geldi: Skandal iddia ortaya çıkınca şok etti!
Sağlık Sanıldığı kadar masum değil! Bakın uzay yolculuğu beyne nasıl hasar veriyor
Sağlık

Sanıldığı kadar masum değil! Bakın uzay yolculuğu beyne nasıl hasar veriyor

Yeniakit Publisher
2023-06-11 08:58:00 -
Sanıldığı kadar masum değil! Bakın uzay yolculuğu beyne nasıl hasar veriyor

Uzay yolculuğu sırasında yaşanan fizyolojik değişim nedeniyle beyinde oluşan hasarın düzelmesi için en az 3 yıla ihtiyaç duyulduğu ortaya çıktı.

Uzay yolculuğu yapanlarda ciddi sağlık sorunlarının yaşandığı ortaya çıktı. TIME'ın haberine göre, Florida Üniversitesi Uygulamalı Fizyoloji ve Kinezyoloji Profesörü Rachel Seidler ve 10 bilim insanının yaptığı araştırmada, beyinde omurilik sıvısıyla dolu karıncık kısımlarının, uzayda çok zaman geçiren astronotlarda genişleyebildiği görüldü.

Uzmanlar, astronotların beyinlerinde meydana gelen şişkinliğin, Dünya'ya dönüşlerinin ardından geçtiğini ancak tamamen iyileşme için bir sonraki uzay yolculuğu öncesinde, astronotların uzun süre yeryüzünde kalmaları gerektiğini kaydetti.

Profesör Seidler, uzayda geçirilen zamana paralel olarak karıncıklardaki şişkinliğin devam ettiğini; özellikle 6 ayı aşan uzay yolculukları sonrasında bunların eski haline gelmesinin ortalama 3 yıl sürdüğünü söyledi.

Araştırmaya konu 30 astronottan 8'i son iki hafta içerisinde kısa süreliğine, 18'i altı aylığına uzayda görevliydi. 4 astronot ise 1 senedir uzay görevinde bulunuyordu.

Astronotların beyinlerini inceleyen araştırmacılar, uzayda iki hafta kalanların bu organlarının genişlemediğini gözlemlerken altı ay ve bir yıllık göreve gitmiş olanların beyinlerinde ise yüzde 11 ile 25 aralığında genişleme tespit etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sonuçlar, uzay yolculuğunda beyindeki karıncık genişlemesinin çoğunlukla altı ayda yaşandığına işaret ediyor.

Yapılan testlerde, astronotların Dünya'ya geri dönüşünün 7'nci ayında, karıncıklarda yüzde 55 ila 64 küçülme gözlemlendi. Söz konusu bölgelerin tamamen düzelmesi ise daha çok vakit alıyor.

Araştırma "Scientific Reports"ta yayınlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23