Sandık kuruldu, haçlı tutuştu!

Türkiye’nin 24 Haziran’da gerçekleştireceği Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik ABD’den ve AB ülkelerinden peş peşe gelen küstah açıklamalar büyük tepki çekti. Siyasiler ve akademisyenler; FETÖ ve PKK başta olmak üzere ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren terör örgütlerinin hamiliğini yapan Batılı ülkelerin, devletimiz için nihai önem arzeden Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hedef alan söylemlerini Akit’e değerlendirdi.

“GASP EDİYORLAR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan: “Avrupa, demokrasinin beşiği olduğunu iddia ediyor ancak tam tersi davranıyor. 16 Nisan halk oylaması esnasında da gerek seçim sandıkları kurulması hususunda gerek seçim çalışmaları hususunda büyük zorluklar çıkardı. Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, milletvekillerimizin seçmenleriyle buluşmasını engelledi. Onlar ancak teröristlerin haklarını korumakta ustadırlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en temel hakkı olan kendi ülkelerinin geleceği ile ilgili oy kullanma hakkına köstek olmakta ustalar. Bizler vatandaşlarımızın seçme haklarını kullanması için hukuk çerçevesinde elimizden geleni yapacağız.”

“SEÇMENE HAKSIZLIK”

Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen: “Avrupa’da Türkiye’nin seçim çalışmalarını yaptırmamak için kati suretle bir karar var. Bunun için her türlü engeli çıkarıyorlar. Avrupalı liderler Türk politikacıları kendi ülkelerinde kati suretle görmek istemiyorlar. Avrupa ülkeleri içerisinde yaşayan yaklaşık 7 milyon Türk kökenli vatandaş var. Bunun 2 milyonu seçme hakkına sahip. Orada yaşayan vatandaşlarımızın politik haklarını bloke ediyorlar. Bu yapılanlar haksız bir davranış.”

KUDURMUŞ GİBİ DÖRT KOLDAN SALDIRIYORLAR

Türkiye’nin 24 Haziran’da gerçekleştireceği seçim sonuçlarını şimdiden şaibeli hale getirmek için kolları sıvayan ABD, “OHAL şartlarında bir seçimin şeffaf ve adil olacağından endişeliyiz” açıklamasında bulunmuştu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da Türkiye’nin seçim çalışmalarına kesinlikle izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Son olarak Almanya da apar topar bir yasa çıkartarak, AB ülkeleri dışında kalan ülke liderlerinin seçim çalışmaları için 3 ay öncesinde izin alma şart koşmuştu.

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