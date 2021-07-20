Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iftiraya CHP'li Barış Ayhan'la cevap verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "açılışlara sadece AK Partili isimleri götürüyor" iftirasına CHP'nin Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın sosyal medya paylaşımıyla cevap verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılış ve temel atma programlarına yanında sadece AK Partili isimleri götürdüğüne dair çıkan iddialara CHP'nin Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın Twitter paylaşımıyla cevap verdi.
"Yalan söylemekten çekinmiyorlar"
Ayhan'ın tweetini alıntılayan Bakan Varank, "Bayram günü dahi yalan söylemekten çekinmiyorlar. Ben müzmin muhaliflerin yalanlarını yüzlerine vurmaktan yoruldum, onlar her gün başka bir yalan söylemekten yorulmadı... " ifadelerini kullandı.