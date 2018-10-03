Sanayi Bakan Yardımcısı Büyükdede'den Türkiye'ye yatırım çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yabancı misyon şeflerini Türkiye'de yeni yatırımlar yapmaya ve birlikte çalışmaya davet ederek, "Türkiye, endüstrisi büyümeye ve gelişmeye aday bir ülkedir. Hem Türkiye'de yapılan üretimlerin ihracatı hem de kendilerinin buradaki yatırımlara iştirakleri bizi memnun edecektir." dedi.

Büyükdede, Ankara Sanayi Odasınca (ASO), Etnografya Müzesinde düzenlenen "8. ASO Büyükelçiler Resepsiyonu"na katıldı.

Ankara'nın savunma sanayisinin merkezi olduğuna işaret eden Büyükdede, sektörün önemli temsilcilerinin başkentte faaliyet gösterdiğini anlattı. İlin savunma sanayisinin de ötesinde, giderek gelişen sanayi bölgeleriyle Türkiye'nin sayılı endüstri merkezlerinden biri haline geldiğine dikkati çeken Büyükdede, diğer sanayi şehirlerinin de yakın gelecekte çok önemli sanayi merkezleri durumuna ulaşacağını söyledi.

Büyükdede, Türkiye'nin, şu anda ölçek büyüttüğünü vurguladı. Misyon şeflerine seslenen Büyükdede, "Türkiye, endüstrisi büyümeye ve gelişmeye aday bir ülkedir. Kendilerini, Türkiye'de yeni yatırımlar yapmaya ve birlikte çalışmaya davet etmek istiyorum. Hem Türkiye'de yapılan üretimlerin ihracatı hem de kendilerinin buradaki yatırımlara iştirakleri bizi memnun edecektir." diye konuştu.

'Türkiye'ye, yatırım yapma konusunda çekinmeyin'

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da Türkiye'nin, dünyanın 17., Avrupa'nın ise en büyük 6. ekonomisi olduğunu ve dünyanın her yerindeki iş insanlarına hizmet odaklı çok yönlü bir dış politika yürütüldüğünü kaydetti.

Yabancı misyon şeflerine seslenen Kaymakcı, "Üreten, dayanıklı bir ekonomiye sahip olan Türkiye'ye, yatırım yapma konusunda çekinmeyin. Türkiye, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve kural temelli ekonomiyi savunan bir ülke, bu aslında yatırımcılar için en büyük garanti. Türk iş insanlarının, kendileriyle temas kurmak için vize kuyruklarında beklemelerine artık gönülleri razı olmasın. Türkiye, vize serbesti konusunda son adımları atacak, bundan sonra özellikle AB Schengen bölgesine vizenin kalmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaymakcı, AB ile Gümrük Birliği güncellemesinin Türkiye, AB üyesi ülkeler ve diğer ülkelerin yararına bir süreç olduğunu da aktardı.

'YEP ile kurdaki volatilite sönümlenmeye başladı'

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ise bu yıl odalarının 55. kuruluş yılını kutladıklarını bildirdi. Özdebir, ASO olarak 8 bini aşkın üye, 35 meslek grubunda yarattıkları 400 binden fazla istihdam ve yılda 7 milyar doları aşan bir ihracata ulaştıklarını vurgulayarak, "Bu ihracatın yüzde 17'den fazlası yüksek teknolojili ürünelrden oluşmaktadır. Türkiye'nin ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 3,5 olduğu dikkate alınırsa, Ankara sanayisinin önemi daha iyi görülür. Başkent, 12 organize sanayi bölgesi, 9 teknoparkı, Ar-Ge merkezleri ve üniversiteleriyle Türkiye'de yüksek teknolojili ürünlerin yüzde 20'sini üreten savunma, elektrik, makine, medikal sanayiinin önde firmalarıyla ülkenin önemli bir gücüdür." şeklinde konuştu.

'Türkiye ekonomisi her şeye rağmen yoluna devam etmektedir'

Türkiye'nin, hızla büyüyen, dünyayla ekonomik alanda bütünleşmesini sürdüren 80 milyonu aşan nüfusuyla yatırımcıya geniş imkanlar sunan büyük pazar olduğunun altını çizen Özdebir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomik gücün yer değiştirmesinin makroekonomik sonuçları ve yeni yönelim ülkemize yeni yatırım fırsatları yaratacaktır. Uluslararası ticarette ileriye dönük analizler, Türkiye ekonomisinin yükselişini göstermektir. Son 20 yılda ortalama yzüTde 5'in üzerinde büyümeyle kendini ispatlayan Türkiye ekonomisi, uluslararası yatırımcılar açısından bölgesindeki ekonomik gelişme potansiyelini yansıtmaktadır. Açıklanan Yeni Ekonomik Program (YEP), iş dünyasınca olumlu karşılanmış ve kurdaki volatilite sönümlenmeye başlamıştır. Çok farklı gelişmelerin olduğu coğrafyamızda, Türkiye ekonomisi herşeye rağmen yoluna devam etmektedir."