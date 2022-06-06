Samsunspor'da hoca sonunda belli oldu
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör belli oldu. Kırmızı beyazlılar Bayram Bektaş ile sözleşme imzaladı.
1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktör Bayram Bektaş'la anlaştığı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Bayram Bektaş ile yapılan görüşmeler sonucunda 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Teknik direktör Bayram Bektaş'ın, 8 Haziran Çarşamba günü Nuri Asan Tesislerindeki imza töreni katılacağı kaydedildi.