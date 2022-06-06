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Spor Samsunspor'da hoca sonunda belli oldu
Spor

Samsunspor'da hoca sonunda belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör belli oldu. Kırmızı beyazlılar Bayram Bektaş ile sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 07:27:00 -
Samsunspor'da hoca sonunda belli oldu

1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktör Bayram Bektaş'la anlaştığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Bayram Bektaş ile yapılan görüşmeler sonucunda 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Teknik direktör Bayram Bektaş'ın, 8 Haziran Çarşamba günü Nuri Asan Tesislerindeki imza töreni katılacağı kaydedildi.

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