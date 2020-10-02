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Spor Samsunspor, Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Spor

Samsunspor, Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 16:23:25 -
Samsunspor, Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Nadir Çiftçi ile sözleşme imzaladı.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde tecrübeli oyuncunun 2 yıllık sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.

Törende bulunan Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, oyuncunun camiaya hayırlı olmasını dileyerek, yeni transferle birlikte iyi bir sezon geçirmek istediklerini aktardı.

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