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Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 09:51:05 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 819 sentetik hap, 1024,77 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 20 lira ele geçirdi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


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