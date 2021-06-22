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Yerel Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 15:39:00 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde, S.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen polis, zanlının üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada 5,41 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar metamfetamin, sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Aynı mahallede irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edilen Ö.K'yi de yakalayan ekipler, üzerinde yaptıkları aramada 56,43 gram sentetik uyuşturucu buldu.

İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ise uyuşturucu ticareti yapan Y.G'nin ikametinde arama yapan ekipler, 2 paket halinde 305,84 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

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