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Aktüel

Samsun’da uyuşturucu madde ticaretinden 4 şüpheli yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezinde yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:08:02 -
Samsun’da uyuşturucu madde ticaretinden 4 şüpheli yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezinde yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.


Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sokak suçları ve arz ile mücadele kapsamında dün yapılan çalışmada toplam 11 şüpheli şahıs "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yapılan işlemlerin ardından salıverildi. 4 şüpheli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.


Yapılan çalışmalarda, 2 bin 819 kapsül sentetik ecza hap, 1 kilo 24,77 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 9 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 20 TL ele geçirildi.

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