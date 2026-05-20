Samsun'da üst geçit direğine çarpan genç sürücüden acı haber! Tam 71 gün sürdü ama hayata tutunamadı!
Samsun’un Havza ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle üst geçidin merdiven direğine feci şekilde çarpan ve ağır yaralanan talihsiz sürücü Mert Semiz, hastanede verdiği 71 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hakka yürüdü.
Kaza, Havza ilçesi Üniversite Mahallesi Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Semiz idaresindeki 55 AUF 282 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak üst geçidin merdiven direğine çarptı.
