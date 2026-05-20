Trump o sektöre yatırım yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Japon restoran zinciri Kura Sushi USA’de 1 milyon ila 5 milyon dolar arasında değişen tutarda hisse aldığı ortaya çıktı. Bloomberg’in aktardığı mali bildirim belgesine göre işlem 2 Şubat’ta gerçekleşti.

Belgeye göre işlemin büyüklüğü 1 milyon dolar ile 5 milyon dolar arasında değişiyor. Restoran zinciri, aynı adı taşıyan Japon şirkete bağlı faaliyet gösteriyor.

Bloomberg’in aktardığına göre Kura Sushi USA hisseleri, Trump’ın yatırımına ilişkin bilgilerin yayımlanmasının ardından yüzde 5,4 yükseldi.

Kura Sushi, konveyör bant sistemiyle çalışan Japon suşi restoran zincirlerinden biri. Şirket, Japonya’nın en büyük ikinci suşi restoran zinciri konumunda bulunuyor. Kura Sushi’nin Japonya’da 543, ABD’de 69 ve Tayvan’da 56 şubesi faaliyet gösteriyor.

Habere göre Trump’ın kendisi ya da yatırım danışmanları, 2026’nın ilk çeyreğinde yaklaşık 3,7 bin işlem gerçekleştirdi. Bu işlemler arasında Nvidia, Apple ve Amazon gibi teknoloji şirketleriyle yapılan yatırımlar da yer aldı.

Söz konusu işlemler, Trump yönetiminde olası çıkar çatışmalarına ilişkin kaygıları da beraberinde getirdi.

Trump’a ait Trump Organization şirketinin sözcüsü ise Trump’ın varlıklarının, tüm yatırım kararlarından sorumlu üçüncü taraf finans kuruluşları tarafından yönetildiğini söyledi. Sözcü, ne Trump’ın, ne ailesinin ne de şirketin alım satım kararlarına katıldığını ifade etti.

Forbes’un dünya milyarderleri sıralamasına göre Trump’ın serveti, ikinci başkanlık döneminin ilk yılında 1 milyar doların üzerinde arttı. Trump’ın serveti, 2025’teki 5,1 milyar dolar seviyesinden Mart 2026 itibarıyla 6,5 milyar dolara yükseldi.

Trump, Forbes’un 3 bin 428 milyarderi kapsayan listesinde 645’inci sırada yer aldı.