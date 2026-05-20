  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: ‘MHP ile omuz omuza daha iyi bir Türkiye inşa edeceğiz' CHP’li İBB’den projeye iptal kararı! Metro bekleyen İstanbullu havasını aldı Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı! Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi? Artık hiçbir şey eskisi gibi değil! Alman şirketleri hayatlarının şokunu yaşıyor Türkiye’de 277 bin lira hız cezası yiyen gurbetçi Avrupalı Türklere seslendi: Kurban olayım yavaş..! ‘Sibirya’nın Gücü 2’ için el sıkıştılar Rusya Çin arasında dev enerji anlaşması Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!
Dünya ABD'de İsrail yanlısı grupların hedefe koyduğu siyasetçi ön seçimleri kaybetti!
Dünya

ABD'de İsrail yanlısı grupların hedefe koyduğu siyasetçi ön seçimleri kaybetti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD'de İsrail yanlısı grupların hedefe koyduğu siyasetçi ön seçimleri kaybetti!

ABD Başkanı Donald Trump'la ciddi anlaşmazlıklar yaşayan Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie, Kentucky'de yapılan ön seçimleri, İsrail yanlısı grupların yoğun desteğini alan rakibi Ed Gallrein'e karşı kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump'la ciddi anlaşmazlıklar yaşayan Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie, Kentucky'de yapılan ön seçimleri, İsrail yanlısı grupların yoğun desteğini alan rakibi Ed Gallrein'e karşı kaybetti.

ABD'de kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken bugün 6 eyalette yapılan ön seçimlerde adaylar kıyasıya rekabet yaşadı.

Associated Press'in duyurduğu resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Kentucky'nin Cumhuriyetçi Kongre üyesi Massie, özellikle Epstein dosyaları konusunda ayrışma yaşadığı Başkan Trump'ın desteklediği adaya karşı kaybetti.

Epstein dosyalarının tamamının açıklanmasını isteyen ve ABD'nin savaşlara girmesine karşı bir tutum sergileyen Massie, Trump ve İsrail yanlısı grupların on milyonlarca dolar aktardığı rakibi Gallrein'in ön seçimlerde gerisinde kaldı.

Massie, seçimlerde yüzde 45 civarında oy alırken, rakibi Gallrein ise yüzde 55 düzeyinde oy alarak Kentucky'den kasım ayında Cumhuriyetçi Parti'den Kongre seçimlerine girmeye hak kazandı.

 

"Tel Aviv'de Ed Gallrein'i bulmak biraz zaman aldı"

Sonuçların ardından destekçilerine bir açıklama yapan Massie, "Daha erken açıklayacaktım ama rakibimi arayıp yenilgiyi kabul etmem gerekiyordu ve Tel Aviv'de Ed Gallrein'i bulmak biraz zaman aldı." ifadesini kullandı.

İsrail lobisinin hiçbir zaman desteğini almadığını vurgulayan Massie, "Onlar 14 yıl boyunca Washington'da oyumu satın almaya çalıştılar ama satın alamadılar. Yarış neden bu kadar pahalıya mal oldu? Çünkü koltuğu satın almaya karar verdiler ve bu iş onlar için gerçekten pahalıya mal oldu." değerlendirmesini yaptı.

Eski bir ABD donanma komandosu olan Gallrein, ABD Başkanı Trump'ın tam desteğini almıştı.

Trump, konuyla ilgili pazartesi günü Truth Social'dan yaptığı bir paylaşımda, "Cumhuriyetçi Parti'nin uzun tarihindeki en kötü Kongre üyesi Thomas Massie'dir. O bir aptaldır. Yarın, salı günü onu görevden alın." ifadelerini kullanmıştı.

Massie, İsrail lobisinin özellikle ABD Kongresindeki etkisine ilişkin çıkışlarıyla ve Epstein dosyalarının şeffaf bir şekilde açıklanmasını talep eden bir isim olarak biliniyordu.

Sömürgeci Fransa ile imzalar atıldı! Trump'ı kudurtacak Grönland hamlesi!
Sömürgeci Fransa ile imzalar atıldı! Trump'ı kudurtacak Grönland hamlesi!

Gündem

Sömürgeci Fransa ile imzalar atıldı! Trump'ı kudurtacak Grönland hamlesi!

Trump’dan İran'a saldırı açıklaması: Son 1 saat kala erteledim
Trump’dan İran'a saldırı açıklaması: Son 1 saat kala erteledim

Dünya

Trump’dan İran'a saldırı açıklaması: Son 1 saat kala erteledim

Trump’tan Yeni Geri Adım: İran Korkusu Washington’u Sardı
Trump’tan Yeni Geri Adım: İran Korkusu Washington’u Sardı

Gündem

Trump’tan Yeni Geri Adım: İran Korkusu Washington’u Sardı

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yahudi parası

Para para,para. Şimdilerde dünyada enerji savaşı yapılmakta. Bu savaşı isteyenler siyonist yahudilerdir. Yandıkçılarıda evanjenist katoliklerdir. Evanjenist siyonlar zaten işin içinde. Kefereler hem dünyayı enerjide sömürüyor hemde Müslümanları baskılıyor. Abd nin İran savaşı nükleer silah bahanedir. Eminim şu an İran nükleer mühimmat sahibidir. Demem o ki Yahudi her yerde tek gücü parasını konuşturuyor. Paranın satın alamayacağı hiç bir şey yok. Yeterki ederi olsun.

Ccv

Dünyada Yahudi ülkemizde de Sebataycı Yahudisi Kamalistler millet uyanalı artık bu yahudi düzenini yıkmalı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Fatih Atik bomba bilgiyi paylaştı! "CHP’ye şantaj" soruşturması!
Gündem

Fatih Atik bomba bilgiyi paylaştı! “CHP’ye şantaj” soruşturması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca (CBS) tutuklu bazı CHP’li belediye başkanlarının şantaj ağına düştüğü iddiasıyla yeni bir soruşturma ba..
Turpun büyüğü heybeden çıktı: Tamar Tanrıyar’dan sarsıcı Mason locası ve İmamoğlu iddiaları: Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor
Gündem

Turpun büyüğü heybeden çıktı: Tamar Tanrıyar’dan sarsıcı Mason locası ve İmamoğlu iddiaları: Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor

Yıllardır filmlere, dizilere konu olan ancak derinlemesine konuşulmaktan kaçınılan gizemli yapılanmalar, Tamar Tanrıyar’ın açıklamalarıyla y..
Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!
Gündem

Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!

İstanbul – İmar yolsuzluğu sebebiyle patronu firari olan ve CHP’nin fonladığı açık bir aparat olarak faaliyet yürüten Halk TV, ekranlarında ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23