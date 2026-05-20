Tarih 20 Mayıs 748: Ebû Abdirrahmân Ebü’z-Zinâd (Hadis hâfızı ve fakih tâbiî)
20 Mayıs 748: Ebû Abdirrahmân Ebüz-Zinâd (Hadis hâfızı ve fakih tâbiî)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Hadis hâfızı ve fakih tâbiî Ebû Abdirrahmân Ebü’z-Zinâd'yi hayırla yâd ediyoruz.

Ebû Abdirrahmân Ebü’z-Zinâd Abdullāh b. Zekvân el-Kureşî, 65 (684-85) yılı civarında doğdu. Ebü’z-Zinâd onun hoşlanmadığı lakabıdır. Babası Zekvân, Hz. Osman’ın ailesinden birinin âzatlı kölesiydi.

Ashaptan Enes b. Mâlik ile Hz. Peygamber’i gördüğü söylenen Ebû Ümâme b. Sehl’den, tâbiînden ise Şa‘bî, Hz. Osman’ın oğlu Ebân, Saîd b. Müseyyeb, Hârice b. Zeyd ve pek çok hadisini rivayet ettiği Abdurrahman b. Hürmüz el-A‘rec gibi âlimlerden rivayette bulundu.



Kendisinden de oğulları Abdurrahman ile Ebü’l-Kāsım, yaşça daha büyük olan İbn Ebû Müleyke ile Sâlih b. Keysân, ayrıca Mûsâ b. Ukbe, Hişâm b. Urve, Süfyân es-Sevrî, Mâlik b. Enes ve Süfyân b. Uyeyne gibi muhaddisler hadis rivayet ettiler.

Ali b. Medînî onu, büyük tâbiîlerden hemen sonra gelen Medine’nin dört büyük âliminden biri saymaktadır.
Süfyân es-Sevrî kendisinden emîrü’l-mü’minîn fi’l-hadîs diye söz etmektedir. Ahmed b. Hanbel ile Yahyâ b. Maîn, Ebü’z-Zinâd’ın güvenilir olduğunu belirtmekte, bir başka ifadesinde Ahmed b. Hanbel, “Râvileri sika ise rivayetleri kullanılabilir” demektedir.



Buhârî’nin açıkladığına göre Ebû Hüreyre’nin en güvenilir senedi Ebü’z-Zinâd – A‘rec – Ebû Hüreyre zinciridir.
Ebü’z-Zinâd 17 Ramazan 130’da (20 Mayıs 748) Medine’de vefat etti.

CK

Allah c.c. ondan razı olsun
