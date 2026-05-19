Azerbaycan'da Haluk Levent'e büyük ayıp! İsrail'i eleştirince yayını kestiler

Ahbap Derneği'nin kurucusu olan sanatçı Haluk Levent'in, Azerbaycan'da düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'ndaki konuşmasında İsrail'i eleştirdiği sırada uluslararası yayın kesildi. Yaşanan olayın ardından açıklama yapan ünlü sanatçı "Sesimizi susturmaya çalışsalar da Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'nun (WUF13) resmi açılış töreni dün yapıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından düzenlenen törende, Ahbap Derneği'nin kurucusu olan sanatçı Haluk Levent de konuşma yaptı.

Siyasi bir konuşma yapmayacağına dair Birleşmiş Milletler yönetimine söz verdiğini dile getiren ünlü şarkıcı, "2 günde dünyada çok enteresan şeyler gelişti." diyerek toplumsal bir konuşma yapmak istediğini söyledi.

Haluk Levent konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Yeni algılarla sanki dünyanın Yahudi olmayan bütün insanları Yahudilere karşıymış gibi bir izlenim veriliyor. Hayır! Dünyada hiçbir zaman Yahudi olmayan toplumlar Yahudilere karşı olmadı. Neden olmadı? Bizler 'Piyanist' filmiyle ağladık. Bizler 'Çizgili Pijamalı Çocuk' filmiyle ağladık. Bizler, Hitler soykırımında Yahudilerin atalarına yapılan o soykırıma ağladık ve her gün izleyerek ağlıyoruz."

Yahudi toplumuna seslenen Levent, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizler nasıl sizin için ağlıyorsak sizler de lütfen sadece son iki yılda soykırıma uğrayıp öldürülen 20 bin Gazzeli çocuk için ağlayın. Onlar için ağlayın çünkü göreceksiniz ki bizler Yahudi toplumuna karşı değiliz, onları seviyoruz. Ama biz İsrail'in siyonist politikasına karşıyız."

Haluk Levent'in, İsrail ile ilgili konuşmaya başlamasının ardından konuşma sonuna doğru uluslararası yayın kesildi. Ünlü şarkıcı, "Bizler Yahudi düşmanı değiliz, siyonist İsrail hükümetine karşıyız." dediği esnada yayın kesintiye uğradı.

Yayının kesilmesinin ardından konuşan Levent, "Sansür uygulasalar da, sesimizi susturmaya çalışsalar da Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

NecatiGedikoglu

Azerbeycan artık mide bulandirmaya başladi

Vay vay

Bu kadarına da pes yahu..Abd de bile israil aleyhine konuşmalar kesilmiyor..
