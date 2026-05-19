  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Her biri 2 milyon varil petrol taşıyor Süper tankerlere yol verdi Başkan Erdoğan: ‘MHP ile omuz omuza daha iyi bir Türkiye inşa edeceğiz' CHP’li İBB’den projeye iptal kararı! Metro bekleyen İstanbullu havasını aldı Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı! Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi? Artık hiçbir şey eskisi gibi değil! Alman şirketleri hayatlarının şokunu yaşıyor Türkiye’de 277 bin lira hız cezası yiyen gurbetçi Avrupalı Türklere seslendi: Kurban olayım yavaş..! ‘Sibirya’nın Gücü 2’ için el sıkıştılar Rusya Çin arasında dev enerji anlaşması
Ekonomi New York borsasına güvenen zarar etti
Ekonomi

New York borsasına güvenen zarar etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
New York borsasına güvenen zarar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası düşüşle kapandı. ABD'li teknoloji devlerinden Alphabet, Amazon ve Broadcom'un hisseleri yüzde 2'den fazla, Microsoft ile Meta'nın hisseleri yaklaşık yüzde 1,5 geriledi.

New York borsası, tahvil faizlerindeki yükselişin sürmesiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,65 azalarak 49.363,88 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,67 azalışla 7.353,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 kayıpla 25.870,71 puana geriledi.

Tahvil faizlerindeki yükselişin hisse senetlerini baskılamasıyla pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı liderlerin talebi üzerine "İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini" bildirmesi sonrasında bir miktar gerileyen petrol fiyatlarına rağmen enflasyona yönelik endişeler devam etti.

 

​​​​​​​Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yaklaşık yüzde 1 azalarak 111,40 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 108,59 dolardan alıcı buldu.

Enflasyonu dizginlemek için faiz artışı yapılabileceğine dair fiyatlamalar tahvillerde satış dalgasına yol açtı. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 4 baz puan artarak yüzde 4,66'ya tırmandı.

Ülkede 30 yıllık hazine tahvili faizi de yüzde 5,19'u aşarak 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, artan tahvil faizlerinin özellikle yüksek değerlemeleriyle dikkati çeken yapay zekayla ilişkili hisselere yönelik yatırım iştahını azalttığını belirtti.

Yarın piyasaların kapanışının ardından bilançosunu açıklayacak çip şirketi Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.

ABD'li teknoloji devlerinden Alphabet, Amazon ve Broadcom'un hisseleri yüzde 2'den fazla, Microsoft ile Meta'nın hisseleri yaklaşık yüzde 1,5 geriledi.

ABD'de camiye saldırı! Trump'tan ilk açıklama
ABD'de camiye saldırı! Trump'tan ilk açıklama

Dünya

ABD'de camiye saldırı! Trump'tan ilk açıklama

Namık Kemal Zeybek: Fetullah Gülen'i ABD'den kaçıracaktık
Namık Kemal Zeybek: Fetullah Gülen'i ABD'den kaçıracaktık

Gündem

Namık Kemal Zeybek: Fetullah Gülen'i ABD'den kaçıracaktık

İspanyol akademisyenden ABD’ye tepki! "ABD ateşi körükler, diğerleri faturayı öder!"
İspanyol akademisyenden ABD’ye tepki! “ABD ateşi körükler, diğerleri faturayı öder!”

Dünya

İspanyol akademisyenden ABD’ye tepki! “ABD ateşi körükler, diğerleri faturayı öder!”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23