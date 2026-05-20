DSİ’den son dakika uyarısı! Bu barajlarda kontrollü su salımı yapılacak

Erzurum ve Erzincan’da etkili olan yağışlar ve kar erimeleri sonrası barajlardaki su seviyesinin güvenli şekilde yönetilmesi için kontrollü tahliye süreci başlatılıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve Erzincan illerindeki yoğun yağışlar ve hızlı kar erimeleri nedeniyle bir son dakika uyarısı yayınladı. Yapılan resmi duyuruya göre; baraj rezervuarlarındaki su seviyesinin güvenli bir şekilde yönetilmesi amacıyla 7 büyük barajda dönemler halinde kontrollü su salımı gerçekleştirilecek. Kontrollü su salımı yapılacak tesisler: Erzurum Arkun Barajı ve HES, Erzurum Ayvalı Barajı ve HES, Erzurum Hınıs Başköy Barajı, Erzurum Pazaryolu Barajı, Erzincan Bağıştaş 1 Barajı ve HES, Erzincan Tercan Barajı ve Erzincan Turnaçayırı Barajı şeklinde açıklandı.

“Akarsu yataklarından uzak durun”

DSİ yetkilileri, tahliye süreciyle birlikte akarsu yataklarında su seviyesinin ani ve yüksek oranda artacağını belirtti. Can ve mal kaybının önlenmesi adına vatandaşların resmi duyuruları yakından takip etmesi, baraj ve akarsu yataklarından kesinlikle uzak durması gerektiği önemle vurgulandı.

Tedbir çağrısı yapıldı

Duyuruda ayrıca, akarsu yataklarına yakın konumda bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer yerleşim unsurları için ivedilikle gerekli tedbirlerin alınması istendi. Ani su yükselmelerine karşı tüm bölge halkının ve ilgililerin maksimum düzeyde dikkatli ve tedbirli olması rica edildi.