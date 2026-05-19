San Diegolu Türk, İslam Merkezi'ne yapılan saldırı anlattı

ABD’nin California eyaletindeki San Diego İslam Merkezi’ni hedef alan silahlı saldırı, bölgede yaşayan Müslüman toplumda büyük üzüntü yarattı.

San Diego’da yaşayan Erbil Atay, olay günü imamla görüşmesi olduğunu ancak bir saat geç kaldığını belirterek, “Çok büyük bir ihtimalle geç kalmasam olayda ben de olacaktım” dedi.

San Diego İslam Merkezi’nin cami, kültür merkezi ve özel okuldan oluşan bir yerleşke olduğuna aktaran Atay, görgü tanıklarının, iki silahlı saldırganın binaya birlikte geldiğini, biri güvenlik görevlisi ile konuşurken, diğerinin içeride ateş açmaya başladığını söylediğini aktardı.

Saldırıda güvenlik görevlisinin başından vurularak yaşamını yitirdiğini belirten Atay, “İmam ile bir görüşmem vardı, bir saat geç kaldım. Çok büyük bir ihtimalle geç kalmasam, olayda ben de olacaktım. Elimizden geleni yapardık. İşte olmadı” ifadelerini kullandı.

Güvenlik görevlisinin sürekli, tam teçhizatlı ve silahlı şekilde okul kapısında nöbet tuttuğunu söyleyen Atay, görevlinin yıllardır burada çalıştığını belirtti.

Otuz yıldır San Diego'da yaşayan ve bir boya şirketi işleten Atay, okula veya İslam Merkezi’ne yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını vurgulayarak, “On sene önce bir taş atma olayı olmuştu. Güvenlik sürekli vardı. Okul bahçesindeki duvara daha önceden kurşun geçirmez camlar takılmıştı. Ama herhangi bir tehdit yoktu.” dedi.

Merkezin bölgede yaşayan Müslümanlar tarafından büyük ilgi gördüğünü anlatan Atay, yerleşke içindeki özel okulun da ABD eğitim sistemine kayıtlı ve ulusal çapta çeşitli yarışmalarda dereceye giren bir eğitim kurumu olduğuna işaret etti. Atay, saldırının gerçekleştiği binada sadece ilkokul öğrencilerinin eğitim gördüğünü söyledi.

Saldırı sonrası bölgeye gelen güvenlik güçlerinin okuldaki öğrencileri tahliye ettiğini, öğrencilerin hemen yakındaki San Diego Clairemont Kilisesi'ne alındığını aktaran Atay, velilerin uzun süre çocuklarını teslim almak için kilise önündeki alanda beklediğini kaydetti.

Atay, "Camiden bir imamla içeri girdik ve çocukları gördük. Hepsinin durumu iyi.” dedi.