Gündem
Okul Katliamında ABD köşeye sıkıştı "İnceleme Sürüyor" Savunması

Yücel Kaya
ABD Kongresinde düzenlenen oturumda, İran'da 150'den fazla kız çocuğunun katledildiği okul bombardımanına ilişkin CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper’dan sorumluluğu üstlenmesi istendi. Komite üyelerinin "Hata olduğu açık" baskısına rağmen Cooper, "Soruşturma devam ediyor" diyerek katliamı üstlenmekten kaçındı.

"Sivilleri Kasten Hedef Almayız" Savunması

Komitenin kıdemli üyesi Adam Smith’in, "Hata yapıldığını ve bundan bizim sorumlu olduğumuzu kabul edebilir misiniz?" şeklindeki doğrudan sorusuna Amiral Cooper, "ABD sivilleri kasıtlı olarak hedef almaz" yanıtını verdi. Cooper, saldırıda yaşamını yitiren 150’den fazla kız öğrenciye ilişkin sorumluluk üstlenmek yerine, "Soruşturma devam ediyor" diyerek incelemeler tamamlandığında şeffaflık sağlanacağı sözünü verdi.

On Yıllık İstihbarat Hatası mı?

Saldırıya ilişkin ortaya çıkan bilgiler, okulun bulunduğu binanın on yıl öncesine kadar askeri bir tesis kompleksinin parçası olduğunu, ancak yaklaşık 10 yıldır aktif bir eğitim kurumu olarak kullanıldığını gösteriyor. Bağımsız kaynaklar ve uydu görüntüleri, binanın askeri amaçlarla kullanılmadığının açıkça görülebildiğini vurgulayarak, saldırının "hatalı istihbarat" kılıfıyla örtülemeyecek bir savaş suçu teşkil edebileceğine dikkat çekiyor.

Katliamın Anatomisi: 28 Şubat Minab Saldırısı

28 Şubat 2026 tarihinde ABD ve İsrail’in ortaklaşa başlattığı hava operasyonları kapsamında vurulan ilkokul, bölgedeki en ağır sivil kayıplardan biri olarak tarihe geçti.

Detaylar

Veriler ve Tespitler

Hedef Alınan Okul

Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu (Minab, İran)

Can Kaybı

165 - 201 arası (Çoğunluğu 7-12 yaş arası kız öğrenciler)

Saldırı Zamanı

Okul gününün başlangıcı, ilk derse giriş saati

Mühimmat

Tomahawk Seyir Füzesi (Hassas güdümlü)

BM ve Uluslararası Tepki: Birleşmiş Milletler (BM) ve UNESCO, çocukların hedef alındığı bu saldırıyı "dehşet verici" olarak nitelendirirken, İran makamları katliamın sorumlularının cezalandırılması için uluslararası alanda hukuki girişimlerini sürdürüyor.

İran İslam İnkılabı Rehberi ve askeri komuta kademesi, sivil katliamlarına yol açan saldırılara karşı her türlü diplomatik ve askeri karşılığın masada olduğunu vurgularken, Washington’daki siyasi baskının Amiral Cooper ve Pentagon üzerinde yoğunlaşmaya devam etmesi bekleniyor.

Yorumlar

Cengiz selçuk

Keşke İran ın yerinde bu savaşında galip olan biz olsaydık

erkan

amerika dünyanin enpis ve alcak serefsiz namusuz bir millet toplulugu oldugunu ispat defalarca ispatlamistir. hic bir zaman insani insanligi olmayan vede olmayacaktir denkmal nasil yok ettikleri. yerlilerini vitnami afganistani gazzei.saymakla bitmiyor,
