SGK girişi olanlar dikkat! Kademeli Emeklilik Meclis’ten geçti mi?

2026 yılı itibariyle kademi emeklilik şartları sorgulanmaya başlandı. Çalışan milyonlarca kişi erken emeklilik için yeni düzenlemeleri araştırmakta. Gözler ise kademeli emeklilik düzenlemesine çevrilmiş durumda. Kademeli emekliliğe dair CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu teklif bulunmasına rağmen henüz resmi bir düzenleme yapılmış değil, buna karşın Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan da sürecin nasıl şekillenebileceğine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Peki Kademeli Emeklilik Meclis’ten Geçti Mi? Kimler Erken Emekli (EYT) Olabilir? Kademeli emeklilik kimleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...

2026 yılı Nisan ayı itibarıyla erken emeklilik, diğer adıyla kademeli emeklilik konusu, emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini korumaya devam ediyor; özellikle EYT düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşlar, kademeli emekliliğe ilişkin yaş şartı, prim gün sayısı ve olası tabloyu yakından takip ederek Bakanlık tarafından atılacak adımlara odaklanmış durumda.

Kademeli emeklilik modeli, sigortalı bireylerin belirli bir yaşa ve prim gününe ulaşmaları halinde kısmi olarak emekli olabilmelerine olanak tanıyan bir sistem olarak öne çıkıyor. 2023 yılında çıkan EYT yasasından faydalanamayan ve çalışma hayatına devam eden birçok kişi “kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?” sorusuna yanıt arıyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Emeklilik sisteminde adil geçişi hedefleyen yeni çalışmalar kapsamında tamamlayıcı emeklilik modeliyle birlikte kademeli emeklilik konusu öne çıkarken, CHP’li Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından hazırlanan teklifin Meclis’e sunulmasıyla gözler yasal sürece çevrildi. Bu düzenleme, sosyal güvenlik reformları içinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve milyonlarca çalışanın emeklilik planlamasında belirleyici rol oynayabilir.

KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

Erken emeklilik, belirli şartları sağlayan çalışanların standart emeklilik yaşını beklemeden sosyal güvenceyle iş hayatını sonlandırmasına olanak tanıyan bir sistemdir. Türkiye’de kimlerin erken emekli olabileceği, sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve özel durumlara göre değişiklik gösterir. İşte erken emeklilik hakkından yararlanabilecek gruplar:

EYT’liler (Emeklilikte Yaşa Takılanlar): 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, yaş şartı olmadan emekli olabilir. Kadınlar için 20 yıl sigortalılık ve 5.000 prim günü, erkekler için 25 yıl sigortalılık ve 5.975 prim günü gerekir.

Engelli bireyler: En az %40 engellilik oranına sahip olanlar, vergi indirimiyle yaş beklemeden emekli olabilir. Engellilik oranına göre sigortalılık süresi ve prim gün şartları değişir:

%60 ve üzeri: 15 yıl – 3.960 gün

%50–59: 16 yıl – 4.320 gün

%40–49: 18 yıl – 4.680 gün

Malulen emeklilik hakkı olanlar: En az %60 iş gücü kaybı olanlar (örneğin iş kazası, meslek hastalığı) 10 yıl sigortalılık ve 1.800 prim günüyle emekli olabilir.

Ağır ve riskli işlerde çalışanlar: Maden işçileri, basın çalışanları, askeri personel gibi meslek grupları için fiili hizmet süresi zammı uygulanır.

Doğum ve askerlik borçlanması yapanlar: Kadınlar doğum başına 2 yıl (en fazla 3 çocuk için 6 yıl), erkekler askerlik süresi kadar borçlanma yaparak sigorta başlangıcını geriye çekebilir.