Gündem
Netanyahu, kapatmayı değerlendiriyor: İsrail Türkiye'den defolup gidiyor!

Netanyahu, kapatmayı değerlendiriyor: İsrail Türkiye'den defolup gidiyor!

Ynet’in haberine göre Katil İsrail, Türkiye ile yaşanan diplomatik gerilimin derinleşmesi nedeniyle İstanbul’daki başkonsolosluğunu kapatma ihtimalini değerlendiriyor.

Haberde, böyle bir karar alınması halinde İsrail’in Türkiye’de yalnızca Ankara’daki büyükelçiliğinin resmi diplomatik temsilcilik olarak kalacağı belirtildi.

7 Ekim 2023'ün ardından hem Ankara’daki İsrail Büyükelçiliği hem de Istanbul Başkonsolosluğu’nda görev yapan İsrailli diplomatların ülkeden ayrıldığı biliniyor.

İsrailli diplomatların şu anda Bulgaristan'da görev yaptığı, Türkiye’deki yerel çalışanların ise uzaktan çalışmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Habere göre İsrail Dışişleri Bakanlığı içinde konsolosluğun geleceği konusunda görüş ayrılığı bulunuyor.

 

Bazı yetkililer İstanbul Başkonsolosluğu’nun kapatılmasının ciddi bir hata olacağını savunurken, yeniden açılmasının ileride oldukça zor olabileceği uyarısında bulundu.

Diğer bazı yetkililerin ise uzun süredir boş durumda bulunan diplomatik misyonun kamu kaynakları açısından gereksiz maliyet oluşturduğunu düşündüğü kaydedildi.

Haberde ayrıca İstanbul’daki Yahudi toplumunun durumunun da değerlendirmelerde önemli başlıklardan biri olduğu belirtildi.

Ynet'in verilerine göre, yaklaşık 15 bin Yahudi’nin yaşadığı İstanbul’da konsolosluğun kapatılmasının, toplum üzerinde “terk edilmişlik hissi” oluşturabileceği ifade edildi.

Türkiye uzmanı İsrailli akademisyen Hay Eytan Cohen Yanarocak, Ynet’e yaptığı açıklamada İstanbul temsilciliğinin kapatılmasının “çok ciddi bir hata” olacağını söyledi.

 

Yanarocak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan dönemindeki Türkiye’de kaybedilecek diplomatik temsilin ileride yeniden açılmasının oldukça zor olacağını savundu.

Ayrıca İsrail’in Türkiye’deki diplomatik varlığının ileride olası diplomatik adımlar için önemli bir araç olduğunu ifade etti.

Haberde son dönemde İstanbul’daki İsrail temsilciliği çevresinde yaşanan güvenlik olaylarına da dikkat çekildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin henüz resmi bir karar alınmadığını açıkladı.

Kaynak: Mepa News

İsrail'i kapatırlar buradaki konsolosluklarını kapatmazlar ...savaşsalar hayatta kalsalar bile burada konsolosluk açmak için para bile teklif ederler ...siyonist şeytan klasik şeytana tur bindirir ..

Blondepate

Hâlâ kapalı değil mi. O kapatmıyorsa biz kapatalım gitsinler....
